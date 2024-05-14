Сергей Морозов: «Отец был в первую очередь тренером»

В канун 90-летия со дня рождения выдающегося тренера, дважды выигравшего с «Зенитом» медали чемпионата страны, раскрывшего таланты многих ленинградских и петербургских футболистов, о нем вспоминает его сын — Сергей Юрьевич, расскажите о родословной Юрия Андреевича? В какой семье он вырос? — Дедушка, Андрей Васильевич учился в Промышленной академии перед войной и с первых же ее дней ушел на фронт.