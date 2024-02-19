Инспектора по делам несовершеннолетних Оренбургской области провели профилактическую беседу по профилактики преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в ООШ № 5

Инспектора ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Бузулукский» Сергей Ефремов и Екатерина Хамидулина с целью профилактики преступлений в сфере ИТТ встретились и проинформировали о способах совершения мошенниками преступлений среди несовершеннолетних в 7 классах ООШ № 5 Бузулука.