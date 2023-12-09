Хваленый F-35 вчистую проигрывает воздушный бой ветерану F-16

Новейшие авиационные разработки США — мечты, обещания, реальность Игорь Семенченко Олег Фаличев На фото: самолет F-35 (Фото: ZumaTAСС) Плач Украины по F-16 после поставок ей первой партии из пяти самолетов должен был, вроде бы, закончится — процесс вроде бы пошел.