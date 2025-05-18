РБК: Земля прошла пять вымирай, наблюдается шестое

Стало известно, что планета Земля прошла через несколько вымираний.РБК пишет, что истребление лесов, ухудшение состояния окружающей среды и уменьшение площади природных зон ведут к исчезновению многих биологических видов.
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