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Белозеров: в поездах РЖД скоро появится первый в мире робот-проводник

Белозеров: в поездах РЖД скоро появится первый в мире робот-проводник

В поездах «Российских железных дорог» (РЖД) скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знание.

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