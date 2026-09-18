В десяти регионах России выбирают губернаторов: как пройдёт голосование

В некоторых субъектах главу выбирают жители напрямую, в других утверждает местный парламент.В России стартовало трёхдневное голосование, по итогам которого определятся не только депутаты Госдумы IX созыва, но и главы десяти субъектов страны.
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