Пушилин заявил, что не станет прогнозировать сроки освобождения ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в ходе общения с СМИ поделился информацией о том, что не станет предпринимать попыток построить прогноз относительно того, когда удастся полностью отбить у противника территорию региона.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в ходе общения с СМИ поделился информацией о том, что не станет предпринимать попыток построить прогноз относительно того, когда удастся полностью отбить у противника территорию региона.
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