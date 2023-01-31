Общественная служба новостей

1 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пушилин заявил, что не станет прогнозировать сроки освобождения ДНР

Пушилин заявил, что не станет прогнозировать сроки освобождения ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в ходе общения с СМИ поделился информацией о том, что не станет предпринимать попыток построить прогноз относительно того, когда удастся полностью отбить у противника территорию региона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх