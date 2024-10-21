В Крыму предложили провести референдум о разделении Украины

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости заявил о необходимости провести референдум на Украине с целью создания двух независимых государств — Западной и Восточной Украины.
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