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Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог

Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог

В ночное время многие процессы в организме человека, в том числе, метаболизм, замедляются, поэтому специалисты призывают людей не наедаться перед сном, иначе существует риск заработать несварение и сопутствующие проблемы с пищеварительной системой.

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