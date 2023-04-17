В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетического наркотика

В результате отработки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Георгиевскому городскому округу задержали жителя Ессентуков, который подозревается впокушении на незаконный сбыт наркотических средств.
В результате отработки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Георгиевскому городскому округу задержали жителя Ессентуков, который подозревается впокушении на незаконный сбыт наркотических средств.
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