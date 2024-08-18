«Обычная алкогольная брага»: Роскачество представило худшие марки пива, о которые давно пора забыть Евгения КомароваИсследование, проведенное Роскачеством, выявило неожиданные результаты в области пивных напитков, вызвавшие серьезные вопросы относительно качества и честности производителей.