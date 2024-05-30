Минобороны КНР: независимость Тайваня будет означать войну

Отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны У Цянь, комментируя вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ, передает ТАСС.
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