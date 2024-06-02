Npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к разрушению печени

Ученые из университета Восточной Финляндии провели исследование, результаты которого заставили прийти к выводу, что жировая болезнь печени и цирроз могут прийти из детства, пишет научный журнал npj Gut and Liver.
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