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Npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к разрушению печени

Npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к разрушению печени

Ученые из университета Восточной Финляндии провели исследование, результаты которого заставили прийти к выводу, что жировая болезнь печени и цирроз могут прийти из детства, пишет научный журнал npj Gut and Liver.

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