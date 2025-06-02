Открыт прием заявок на Профессиональную премию фармацевтической логистики и качества SCM Pharm

Цель - поддержка и продвижение эффективных, инновационных и значимых решений фармацевтической логистики и качества, популяризация лучших бизнес-практик, способствующих широкому доступу населения к качественным лекарствам.
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