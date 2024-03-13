ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Счетной палате признали, что новые регионы стали неотъемлемой частью бюджетного процесса РФ

В Счетной палате признали, что новые регионы стали неотъемлемой частью бюджетного процесса РФ

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. В Счетной палате налажена системная работа по оказанию содействия в становлении контрольно-счетных органов новых субъектов РФ, заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова на расширенном заседании Коллегии Счетной палаты, посвященном вопросу интеграции новых российских регионов в социально-экономическое и правовое пространство страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх