В Счетной палате признали, что новые регионы стали неотъемлемой частью бюджетного процесса РФ

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. В Счетной палате налажена системная работа по оказанию содействия в становлении контрольно-счетных органов новых субъектов РФ, заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова на расширенном заседании Коллегии Счетной палаты, посвященном вопросу интеграции новых российских регионов в социально-экономическое и правовое пространство страны.