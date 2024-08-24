Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Evgeny Ku
    Не я же предлагал превратить Украину в пепелище !!! Наоборот !  А Вы кто будете, Вы воевали ??? У вас есть военное об...ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...
  • Игорь Кузнецов
    Если я "паникёр" (непонятно почему?), то Вас я бы причислил к "экстремистам-упрощёнцам". Но это переход на личности, ...ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...
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    А кто говорит , что надо бить по городам, у России есть и другое оружие, очень точечное и очень точное ... Вспомните,...ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...

МО РФ сообщило о возвращении 115 военных, захваченных в Курской области

МО РФ сообщило о возвращении 115 военных, захваченных в Курской области

Сегодня из украинского плена удалось вернуть 115 российских военных, которые были захвачены противником в Курской области.

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