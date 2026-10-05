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Ивановские новости

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Водитель «Инфинити» отказался от освидетельствования после тройного ДТП в Ивановском районе

Водитель «Инфинити» отказался от освидетельствования после тройного ДТП в Ивановском районе

В ДТП на трассе «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» пострадал водитель буксируемого автомобиля «ИЖ», он госпитализирован.

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