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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о чемпионате Европы: «Хочется завоевать награды для России. Конкуренция будет на высоте, придется побороться»

Серебряный призер Олимпиады-2012 Евгений Кузнецов  рассчитывает завоевать медали на чемпионате Европы, который стартует в Париже 31 июля.

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