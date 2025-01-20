Экономисты предрекли резкий скачок доллара после инаугурации Трампа

После инаугурации Дональда Трампа доллар подорожает, сразу после вступления нового президента США в должность американская валюта может достичь отметки в 115 рублей, а курс рубля ждут резкие колебания, прогнозируют опрошенные «Газетой.
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