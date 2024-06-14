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Что связывает отца Максима Галкина и убийство генерала Льва Рохлина

Что связывает отца Максима Галкина и убийство генерала Льва Рохлина

Официальной версии убийства генерала Льва Рохлина до сих пор верят не все. Лайф обнаружил новые обстоятельства его гибели.

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Комментарии
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Юрий анин
Не смешите мои тапочки, просто используют момент вывести на мёртвого бывшего начальника бронетанкового управления, а этот Галкин не тот киллер...
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Вооот оно,гнездо,воспитавшее этого иуденыша приживалкина. Братец-то еще похлеще комика-гомика....😡
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10 час.
Александр Денисов
Вот и еще одного еврея на свет вытащили...
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6 час.

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