Фестиваль «Октябрь-фест» пройдет на «Городской ферме» ВДНХ

«Городская ферма» ВДНХ приглашает на большой осенний фестиваль «Октябрь-фест» с 17 по 25 октября. Он объединит прогулки, знакомство с обитателями фермы и специальные программы, посвященные урожаю, осени и перевоплощениям.
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