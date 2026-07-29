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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич соберет весь состав «Лейкерс» на мини-сбор в Словении

Лука Дончич организует четырехдневный мини-сбор для игроков « Лейкерс » в Словении. По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, мероприятие пройдет в августе и соберет весь состав калифорнийской команды еще до начала официального тренировочного лагеря.

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