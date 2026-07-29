Лука Дончич соберет весь состав «Лейкерс» на мини-сбор в Словении

Лука Дончич организует четырехдневный мини-сбор для игроков « Лейкерс » в Словении. По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, мероприятие пройдет в августе и соберет весь состав калифорнийской команды еще до начала официального тренировочного лагеря.