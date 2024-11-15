Эксперт дала рекомендации по выгодным покупкам к Новому году

Закупки подарков и необходимых товаров к Новому году лучше начинать заранее. Так можно удержаться от импульсивных покупок, потому что новогодней атмосферы, склоняющей к большим тратам, еще нет во всех магазинах, рассказала «Известиям» маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.