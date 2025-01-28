Медики назвали вещества, зависимость от которых труднее всего побороть

Группа американских ученых сравнила разные виды психоактивных веществ — от алкоголя и никотина до наркотических средств и медицинских препаратов — с точки зрения количества попыток отказа от них, которые люди предпринимают, прежде чем удается добиться стойкого воздержания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии