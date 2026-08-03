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Провальный вояж Зеленского: Украина далека от лицензии на производство Patriot

Провальный вояж Зеленского: Украина далека от лицензии на производство Patriot

www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck Один из конгрессменов признал – консультации по поводу передачи Украине лицензии на производство ракет для Patriot между Вашингтоном и Киевом хоть и очень-очень трудно, но идут.

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