Российская армия с ускорением продвигается вперёд, потому что у ВСУ заканчиваются люди для её сдерживания.
У ВСУ уже не хватает людей, чтобы сдерживать наступление России
Комментарии
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Регина Толстоброва
Напс не должно волновать. что у ВСУ не хватает людей. Главное. чтобы у нас их хватало.
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20 час.
ВераВерная
Командование говорит? Ну так и делайте то, что говорит командование. Люди гибнут? Конечно. А вы думали в сказку попали?
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18 час.
Геннадий Бережнов
Нехватка только начинает сказываться. А когда пошлют гитлерюгенд, то мало что изменится, а скорее тыл станет горячим и туда ещё придётся отвлекаться! Думаю прогноз Путина 2-3 месяца верный! К 9 мая будет развал фронта и капитуляция! Однако посмотрим!
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18 час.
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