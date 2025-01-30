У ВСУ уже не хватает людей, чтобы сдерживать наступление России

Регина Толстоброва Напс не должно волновать. что у ВСУ не хватает людей. Главное. чтобы у нас их хватало.

ВераВерная Командование говорит? Ну так и делайте то, что говорит командование. Люди гибнут? Конечно. А вы думали в сказку попали?