Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    После 1945 года могли бы и не удивляться, а просто помнить Г. Жукова! Но у вас похоже есть желание познакомиться с ге...Немцы разочарован...
  • Авас Анекак
    пиндосию уничтожить как и наших опозитионеровВ США предлагают ...
  • владимир рябченко
    Минимум... Граница по 1939-му году... до аншлюса«Пока рано»: воен...

У ВСУ уже не хватает людей, чтобы сдерживать наступление России

У ВСУ уже не хватает людей, чтобы сдерживать наступление России

Российская армия с ускорением продвигается вперёд, потому что у ВСУ заканчиваются люди для её сдерживания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Напс не должно волновать. что у ВСУ не хватает людей. Главное. чтобы у нас их хватало.
Ответить
20 час.
ВераВерная
Командование говорит? Ну так и делайте то, что говорит командование. Люди гибнут? Конечно. А вы думали в сказку попали?
Ответить
18 час.
Геннадий Бережнов
Нехватка только начинает сказываться. А когда пошлют гитлерюгенд, то мало что изменится, а скорее тыл станет горячим и туда ещё придётся отвлекаться! Думаю прогноз Путина 2-3 месяца верный! К 9 мая будет развал фронта и капитуляция! Однако посмотрим!
Ответить
18 час.
наверх