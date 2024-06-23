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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Превратить «однушку» в «двушку»? Можно! 10 классных примеров

В такой ситуации без перепланировки не обойтись, зато результат потрясающий. Квартира 20 кв.м в Москве Дизайнеры студии «Уютная квартира» использовали целый арсенал средств для борьбы с теснотой в этой небольшой квартире гостиничного типа, но особых слов заслуживают два решения: одно функциональное, а другое — декоративное.

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