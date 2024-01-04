Как Россия укрепит БРИКС в 2024 году

Вчера 2024 год станет значимой вехой для БРИКС – альянс пригласил сразу несколько новых стран. Именно Москве предстоит помочь новичкам почувствовать преимущества альтернативного G7 международного формата.
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