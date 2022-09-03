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В День солидарности в борьбе с терроризмом окружные полицейские почтили память жертвам теракта в Беслане

В День солидарности в борьбе с терроризмом окружные полицейские почтили память жертвам теракта в Беслане

Ежегодно, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

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