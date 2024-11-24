Поздравление с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса от руководст...

Поздравление с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса от руководства Бобруйского районаУважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, дорогие ветераны аграрной отрасли!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Труд на зем .
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