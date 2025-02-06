Киев пошёл на беспрецедентный шаг в Курской области, сообщают инсайдеры. По их данным, Зеленский не пощадит никого из отправленных в русское приграничье вэсэушников - на кон поставлено всё, бусифицированных на Украине граждан "будут бросать в топку" безжалостно.