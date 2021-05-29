Насколько же сильно "напортачил" Медведев с заявлением о вакцинации, что пришлось вмешаться Путину

Медвежий уголПолитикаНасколько же сильно "напортачил" Медведев с заявлением о вакцинации, что пришлось вмешаться Путину Об этом не говорят Не ожидал такой реакции на высказывание Дмитрия Анатольевича, - и не только - но в основно на его.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ЛубянойВолодя так же и про пенсионный возраст говорил. А оно вон как вышло..Valeriy Shershkovгрубейших провалов было много. Вопрос почему такие "спецы" стольдлительное время во власти ? Для лидера это существенный тормоз ...Михаил_В принципе к словам Д.Медведева не придраться.Виктор ЕршовДело не в придирании или в точности формулировок. У него нет представления о ментальности, культуре и духовности народа среди которого он живет. На верхах и низах много что говорят разного, но не все можно орать в РУПОР. Народ про него говорит: "... димон сказал, как в лужу п...." И практика его публичных выступлений часто подтверждает это мнение народа.Михаил_Это так, но это другой вопрос.Томара Тычковаможет быть обязательную вакцинацию вводить не стоит, но стимулировать желание вакцинироваться надо, иначе от ковида не избавимся.Виктор ЕршовНужна широкая и продуманная агитация, а не тупая реклама в сми. Нужна мотивация. Ну например, благотворительные ярморки и культурно массовые мероприятия для вакцинированных. Думаю найдутся как в "замечательном" г. под названием Москва, так и других по несколько деятелей хоть какого нибудь искусства, которые еще хоть как то, но не за деньги уважают народ среди которого периодически живут.Комментировать
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