Медвежий угол

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Насколько же сильно "напортачил" Медведев с заявлением о вакцинации, что пришлось вмешаться Путину

Насколько же сильно "напортачил" Медведев с заявлением о вакцинации, что пришлось вмешаться Путину

Об этом не говорят Не ожидал такой реакции на высказывание Дмитрия Анатольевича, - и не только - но в основно на его.

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Максим Лубяной
Володя так же и про пенсионный возраст говорил. А оно вон как вышло..
Valeriy Shershkov
грубейших провалов было много. Вопрос почему такие "спецы" стольдлительное время во власти ? Для лидера это существенный тормоз ...
Михаил_
В принципе к словам Д.Медведева не придраться.
Виктор Ершов
Дело не в придирании или в точности формулировок. У него нет представления о ментальности, культуре и духовности народа среди которого он живет. На верхах и низах много что говорят разного, но не все можно орать в РУПОР. Народ про него говорит: "... димон сказал, как в лужу п...." И практика его публичных выступлений часто подтверждает это мнение народа.
Михаил_
Это так, но это другой вопрос.
Томара Тычкова
может быть обязательную вакцинацию вводить не стоит, но стимулировать желание вакцинироваться надо, иначе от ковида не избавимся.
Виктор Ершов
Нужна широкая и продуманная агитация, а не тупая реклама в сми. Нужна мотивация. Ну например, благотворительные ярморки и культурно массовые мероприятия для вакцинированных. Думаю найдутся как в "замечательном" г. под названием Москва, так и других по несколько деятелей хоть какого нибудь искусства, которые еще хоть как то, но не за деньги уважают народ среди которого периодически живут.

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