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СМИ: США и Южная Корея совместно проводят крупные военные учения

СМИ: США и Южная Корея совместно проводят крупные военные учения

Проведение крупных совместных военных учений начали США и Южная Корея, сообщает 31 октября Yonhap. Издания информирует читателей о том, что учения были организованы в ответ на намерение властей КНДР провести очередное испытание ядерного оружия.

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