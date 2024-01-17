Нападавших на прохожих в Белгороде проверят на получение гражданства России

Лев Добрый Прекрасно! Но россияне должны знать, откуда эта саранча прилетело в Белгород? 👍👈😎

Natalia Ivanova Этих тварей расстреливать надо по законам военного времени, а не проверять. А вот их семейки выслать без проверок к чёрту.