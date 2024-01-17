Прокуратура проверит получение гражданства РФ нападавшими на жителей Белгорода Начало событий в новости Нападавших на прохожих в российском городе подростков задержали Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Прокуратура проверит законность получения российского гражданства участниками преступной группировки, нападавшей на жителей Белгорода.
Нападавших на прохожих в Белгороде проверят на получение гражданства России
Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно! Но россияне должны знать, откуда эта саранча прилетело в Белгород? 👍👈😎
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1 д.
Natalia Ivanova
Этих тварей расстреливать надо по законам военного времени, а не проверять. А вот их семейки выслать без проверок к чёрту.
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1 д.
Евгений Сорокин
Этим тварям отрезать яйца, чтоб не размножались и потом все семейки на историческую родину, без права возврата.
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1 д.
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