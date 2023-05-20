Министру обороны России Сергею Шойгу исполнилось 68 лет

Министру обороны России, Герою РФ, генералу армии Сергею Шойгу исполнилось 68 лет. Отмечается, что день рождения глава российского ведомства в этом году встречает в условиях проведения СВО.
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