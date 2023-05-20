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Министру обороны России Сергею Шойгу исполнилось 68 лет

Министру обороны России Сергею Шойгу исполнилось 68 лет

Министру обороны России, Герою РФ, генералу армии Сергею Шойгу исполнилось 68 лет. Отмечается, что день рождения глава российского ведомства в этом году встречает в условиях проведения СВО.

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