НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    И про флаг педерастом под рейхстагом. Вы не схренели? Чего это Вы ко мне с этим? Может тогда уж лучше я Вас обвиню во...Геноцид советског...
  • Анатолий
    Никто Вам рот не затыкает. Но ведь Вас читают. Прочтет грамотей такой же как Вы в истории и понесет околесицу. Засоря...Геноцид советског...
  • Сергей К
    Вот Вы не гоните пургу. В историю не лезу. Научные статьи по истории не пишу. И тут не исторический научный журнал...Геноцид советског...

Мюнхенская речь 2.0. Путин распрощался с глобалистами

Мюнхенская речь 2.0. Путин распрощался с глобалистами

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Вернуться к статье
186
Обсудить
Валерий Каулин
Вот с "зачисткой системных либералов во власти" у Путина слабовато, если не сказать, что никак. А правильных слов недостаточно для того, чтобы поверить в серьёзность намерений.
Лариса Абросимова
А вы ему помогите, чтобы он стал сильнее и смог побороть либералов во власти. А то у вас у всех антипутинцев только злорадство и подсчет чужих грехов. Хотя бы не подзуживали народ и то было бы в помощь.
петр петров
Только самостоятельная политика России, свой путь, всех мешающих убрать из властных структур, третьего не дано!
Vasily Golov
Зачистили либералов у власти.Что далее?Новый социализм строить? Не получится.Национализация и война по всей России. Заменили шило на мыло? Овчинка выделки не стоит.На круги своя вернемся.Идеологию предлагают типа вседозволенности и беззакония. Тогда надо будет убрать институт репрессивный,налоговый,религиозный,судебный.Либерализм граничит с анархией.Транснациональная экономика у нас есть.Своего нет,пришли транснациональные компании- корпорации.АВТОВАЗ филиал Рено,Камаз - Баймлер почти. Агрофирма ДОН- немецкая. Х-5ретейлер от Нидерландов.Пиво чье пьем?Где свое,доморощенное?
Mike Mike
То, что Х5 зарегистрирована в Нидерландах, не говорит о том, что она голландская.)) И кто тебе предлагает вседозволенность?
Людмила людмила
Приезжайте к нам в Самару.У нас есть Дно,где пиво варят и подают.Жигулевское.
Виктор Неизвестно
Бред от автора. Не отчего РФ не отказывалась, да и нет у нее нечего своего, все принадлежит кому, то да и закон о ТОРах принимали для того, чтобы продать територии и махнуть в плохую Европу. Вот и вся идеология.
Владимир Балаев
Теперь дело за действиями, а то до сих пор Тяни-Толкай был, три шага вперёд - два назад... Будем посмотреть.
Анатолий Лановой
Всех друзей собери, купи поп-корн, сиди и смотри,авось, глядишь, жить тебе и твоим друзьям станет намного легче. Главное, Будем посмотреть.
Александр Дементьев
Купи очки... Может что и увидишь... А скорее всего бооольшой такой кукиш. В РФ идеология чёткая - "ВСЁ НА ПРОДАЖУ !". И никто её менять не собирается. А "умеренный консерватизм" - это очередная "морковка" для дурачков. Грызите и помалкивайте.
Nikita Kopitov
"Только суверенное, самостоятельное государство может обеспечить интересы граждан", – заявил глава России." ---а что делало ВОЗ в Казани,да еще в такой секретности, без проверок их амуниции(все эти детища транснациональных корпораций типа ВОЗ,ПАСЕ и т.д давно послать пора,даже Трамп это понял под конец правления)
Алексей Сафронов
Если кому-то "не удастся проскочить между дождинками", как сказал в очередной раз Путин, но ему пока это удается. Иначе как понимать уход в отставку непопулярного в народе Медведева и, в тоже время, сделать его заместителем Председателя совета безопасности России? Да, если о 2:0, то надо отдавать должное Владимиру Владимировичу, что его выступление на форуме было сильное и конечно же будет иметь огромное значение для Мира в эпохе правления Путина!
Алла Дубинина
Опять заявления для тех, кто где то там и почти партнеры то есть пока не враги. А народу что от этого заявления- бедность и все остальное будет законсервировано на сколько поколений вперед?Чтоб народу жилось получше, надо тех кто оборзел от безнаказанности их грабежа страны и свободы вывоза награбленного взят за жабры- осужден и конфискация всего того чем кичились
Александр Евдокимов
Наконец то! Растормошил болото, щаз закулиса заплющится. Надо ждать подлянок! Ничего нового они не придумали, рецепты старые, проверенные. Быть войне! Походу она быстро начнётся и быстро кончится. Берлин брать не придётся, Холмоград с пентагоном йопнуть, и у всех хотелка отвалится!
Александр Евдокимов
С зачисткой всё будет ровно! Пока ещё не время было. Пусть абвер пока думает что всё контролирует! Канарис тож в 36ом докладывал наверх что все полководцы завербованы. Но Коба их надурил! Придёт время и каждого дождётся своя осина!
Людмила людмила
Ваши речи,да Богу в уши!Пока каждый день мадам,разрушившая медицину,сидит в ТВ по правую руку,веры в слова мало!
Татьяна Смульская
Все красиво говорит, "забота о народе, "русский народ" и прочее, а чего же "стелется правительство под ВОЗ и прочие американские организации, почему ЦБ не подчиняется России, почему устроили геноцид "русского" народа выдуманного корономаразма? Да и многое другое и где правят какие то губернаторы ,а президент не "в курсе" наверное. Лукашенко молодец , отчехвостил министра здравоохранения и министра МВД за отсебятину, а почему Путин так не может сделать, зато красиво говорит
вера курьянова (гончарова)
Кудрин, Чубайс, Силуанов, Набиуллина - почему они сидят на своих местах и вредят стране изо всех сил, где демократия, везде вранье, подкупы, мздоимство чиновников и несправедливость, а без нее народ будет нищим, как всегда.

Картина дня

наверх