Мюнхенская речь 2.0. Путин распрощался с глобалистами

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаМюнхенская речь 2.0. Путин распрощался с глобалистами Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Вернуться к статье186НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий КаулинВот с "зачисткой системных либералов во власти" у Путина слабовато, если не сказать, что никак. А правильных слов недостаточно для того, чтобы поверить в серьёзность намерений.Лариса АбросимоваА вы ему помогите, чтобы он стал сильнее и смог побороть либералов во власти. А то у вас у всех антипутинцев только злорадство и подсчет чужих грехов. Хотя бы не подзуживали народ и то было бы в помощь.петр петровТолько самостоятельная политика России, свой путь, всех мешающих убрать из властных структур, третьего не дано!VGVasily GolovЗачистили либералов у власти.Что далее?Новый социализм строить? Не получится.Национализация и война по всей России. Заменили шило на мыло? Овчинка выделки не стоит.На круги своя вернемся.Идеологию предлагают типа вседозволенности и беззакония. Тогда надо будет убрать институт репрессивный,налоговый,религиозный,судебный.Либерализм граничит с анархией.Транснациональная экономика у нас есть.Своего нет,пришли транснациональные компании- корпорации.АВТОВАЗ филиал Рено,Камаз - Баймлер почти. Агрофирма ДОН- немецкая. Х-5ретейлер от Нидерландов.Пиво чье пьем?Где свое,доморощенное?Mike MikeТо, что Х5 зарегистрирована в Нидерландах, не говорит о том, что она голландская.)) И кто тебе предлагает вседозволенность?Людмила людмилаПриезжайте к нам в Самару.У нас есть Дно,где пиво варят и подают.Жигулевское.Виктор НеизвестноБред от автора. Не отчего РФ не отказывалась, да и нет у нее нечего своего, все принадлежит кому, то да и закон о ТОРах принимали для того, чтобы продать територии и махнуть в плохую Европу. Вот и вся идеология.Владимир БалаевТеперь дело за действиями, а то до сих пор Тяни-Толкай был, три шага вперёд - два назад... Будем посмотреть.Анатолий ЛановойВсех друзей собери, купи поп-корн, сиди и смотри,авось, глядишь, жить тебе и твоим друзьям станет намного легче. Главное, Будем посмотреть.Александр ДементьевКупи очки... Может что и увидишь... А скорее всего бооольшой такой кукиш. В РФ идеология чёткая - "ВСЁ НА ПРОДАЖУ !". И никто её менять не собирается. А "умеренный консерватизм" - это очередная "морковка" для дурачков. Грызите и помалкивайте.Nikita Kopitov"Только суверенное, самостоятельное государство может обеспечить интересы граждан", – заявил глава России." ---а что делало ВОЗ в Казани,да еще в такой секретности, без проверок их амуниции(все эти детища транснациональных корпораций типа ВОЗ,ПАСЕ и т.д давно послать пора,даже Трамп это понял под конец правления)Алексей СафроновЕсли кому-то "не удастся проскочить между дождинками", как сказал в очередной раз Путин, но ему пока это удается. Иначе как понимать уход в отставку непопулярного в народе Медведева и, в тоже время, сделать его заместителем Председателя совета безопасности России? Да, если о 2:0, то надо отдавать должное Владимиру Владимировичу, что его выступление на форуме было сильное и конечно же будет иметь огромное значение для Мира в эпохе правления Путина!Алла ДубининаОпять заявления для тех, кто где то там и почти партнеры то есть пока не враги. А народу что от этого заявления- бедность и все остальное будет законсервировано на сколько поколений вперед?Чтоб народу жилось получше, надо тех кто оборзел от безнаказанности их грабежа страны и свободы вывоза награбленного взят за жабры- осужден и конфискация всего того чем кичилисьАЕАлександр ЕвдокимовНаконец то! Растормошил болото, щаз закулиса заплющится. Надо ждать подлянок! Ничего нового они не придумали, рецепты старые, проверенные. Быть войне! Походу она быстро начнётся и быстро кончится. Берлин брать не придётся, Холмоград с пентагоном йопнуть, и у всех хотелка отвалится!АЕАлександр ЕвдокимовС зачисткой всё будет ровно! Пока ещё не время было. Пусть абвер пока думает что всё контролирует! Канарис тож в 36ом докладывал наверх что все полководцы завербованы. Но Коба их надурил! Придёт время и каждого дождётся своя осина!Людмила людмилаВаши речи,да Богу в уши!Пока каждый день мадам,разрушившая медицину,сидит в ТВ по правую руку,веры в слова мало!ТСТатьяна СмульскаяВсе красиво говорит, "забота о народе, "русский народ" и прочее, а чего же "стелется правительство под ВОЗ и прочие американские организации, почему ЦБ не подчиняется России, почему устроили геноцид "русского" народа выдуманного корономаразма? Да и многое другое и где правят какие то губернаторы ,а президент не "в курсе" наверное. Лукашенко молодец , отчехвостил министра здравоохранения и министра МВД за отсебятину, а почему Путин так не может сделать, зато красиво говоритвера курьянова (гончарова)Кудрин, Чубайс, Силуанов, Набиуллина - почему они сидят на своих местах и вредят стране изо всех сил, где демократия, везде вранье, подкупы, мздоимство чиновников и несправедливость, а без нее народ будет нищим, как всегда.Комментировать
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