Оружие и боевая система Assassin's Creed Shadows на видео Ubisoft выпустила серию коротких ...

Оружие и боевая система Assassin's Creed Shadows на видеоUbisoft выпустила серию коротких роликов, в которых продемонстрировала оружие и боевую систему экшен-RPG Assassin’s Creed Shadows с разными атаками, уклонениями, парированием, блоками и прочими нюансами.
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