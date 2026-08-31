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Владимирские новости

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Владимирская область закупает рентгеновскую трубку за 33,3 млн рублей

Владимирская область закупает рентгеновскую трубку за 33,3 млн рублей

Ранее закупка уже объявлялась в июне, но была остановлена из-за жалобы УФАС. Стоимость трубки тогда оценивалась в 33,7 млн рублей.

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