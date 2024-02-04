США под легендой учений НАТО планируют разместить крупные группировки войск у границ России

В Европе начались крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО «Стойкий защитник — 2024». Маневры, в которых в общей сложности будут задействованы более 90 тысяч военных из 32 стран, продлятся до конца мая.
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