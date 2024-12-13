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Нижегородская правда

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Один человек погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

Один человек погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

Один человек погиб в ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД РФ по региону. По предварительным данным, 12 декабря в 19:20 на Комсомольском шоссе, у дома №22 на улице Прокатной, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на «Хендай Элантра», который сделал остановку из-за неисправности на средней полосе.

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