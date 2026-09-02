Аксаков: в Госдуме не обсуждают введение налога на сверхприбыль банков

Введение налога на сверхприбыль банков в Госдуме не обсуждают,. Об этом сообщил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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маразм, как основа бытия! а почему не лишить банки сверхприбыли? почему не перехватить эту сверхприбыль в госруки, создав для начала параллельную государственную банковскую систему со справедливым процентом (стоимостью денег)? это, к слову, касается всего, - того же ритейла, к примеру. зачем на буржуинство пенять и глазки закатывать? - можно же что-то делать... но нет, сначала всё отдали на откуп частному капиталу, а потом бегаем за ним с протянутой рукой. это плохая система. система, внутри которой всё покупается за деньги. суды и Закон, как видим, тоже... не тем Госдума занята, не тем.