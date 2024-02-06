Девушку изнасиловали в аппарт-отеле после празднования ее дня рождения

Известия/Андрей Эрштрем Мужчина изнасиловал девушку после празднования ее дня рождения. Также, как стало известно РЕН ТВ, он удерживал потерпевшую и ее троих подруг в номере в Аппарт-отеле "Пулково" в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии