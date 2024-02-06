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Девушку изнасиловали в аппарт-отеле после празднования ее дня рождения

Девушку изнасиловали в аппарт-отеле после празднования ее дня рождения

Известия/Андрей Эрштрем Мужчина изнасиловал девушку после празднования ее дня рождения. Также, как стало известно РЕН ТВ, он удерживал потерпевшую и ее троих подруг в номере в Аппарт-отеле "Пулково" в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Действительно. Да еще шляться по злачным места по ночам.
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16 час.
ВШ
Владимир Шумаков
Сама поехала в отель, значит мало заплатил 🤣 ещё захотела денег 💰
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, видимо мало заплатил или кинул.
Ответить
4 час.

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