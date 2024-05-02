Страна и люди
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Страна и люди

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"ОТВЕТКА" ОТ РОССИИ ПРИЛЕТЕЛА": ФИНСКИЙ ВОПРОС И РУССКИЙ ОТВЕТ ГЛАЗАМИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

"ОТВЕТКА" ОТ РОССИИ ПРИЛЕТЕЛА": ФИНСКИЙ ВОПРОС И РУССКИЙ ОТВЕТ ГЛАЗАМИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

Финляндия с 2022 года приняла позицию коллективного Запада в отношениях с Россией. А теперь, спустя два года, простые финны сложили два и два - поняли, что без русских сытной жизни не будет.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Среди тех товаров, поставку которых проще всего приостановить в Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, - прежде всего китайские товары: их транзит в Европу через Россию не прекращается&quot;. Похоже, кто-то под видом заботы об интересах России  пытается повесить на уши русским такую же &quot;лапшу&quot;, которой многие быв. &quot;партнеры&quot; РФ сами же и подавились. И,затаившись, ждут, что Россия перекроет транзит для китайских товаров... Но в России, слава богу, гораздо меньше, чем у всех ее бывших &quot;европейских&quot; соседей, &quot;чудаков&quot; на букву М. Хотя - что правда, то правда - таковые еще не перевелись...
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12 час.
Tania Еременко
Пора финикам одуматься. Халявы больше не будет.
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9 час.
Николай Арзамасцев
Если когда-нибудь торговля с финнами и восстановится, не видать им больше халявных цен на топливо, электричество, электроэнергию, древесину... А приебалтов можно больше не упоминать, про этих шавок пора забыть от слова ВООБЩЕ.
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5 час.

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