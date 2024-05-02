Bogdan Stupin

"Среди тех товаров, поставку которых проще всего приостановить в Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, - прежде всего китайские товары: их транзит в Европу через Россию не прекращается". Похоже, кто-то под видом заботы об интересах России пытается повесить на уши русским такую же "лапшу", которой многие быв. "партнеры" РФ сами же и подавились. И,затаившись, ждут, что Россия перекроет транзит для китайских товаров... Но в России, слава богу, гораздо меньше, чем у всех ее бывших "европейских" соседей, "чудаков" на букву М. Хотя - что правда, то правда - таковые еще не перевелись...