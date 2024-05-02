Финляндия с 2022 года приняла позицию коллективного Запада в отношениях с Россией. А теперь, спустя два года, простые финны сложили два и два - поняли, что без русских сытной жизни не будет.
"ОТВЕТКА" ОТ РОССИИ ПРИЛЕТЕЛА": ФИНСКИЙ ВОПРОС И РУССКИЙ ОТВЕТ ГЛАЗАМИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
"Среди тех товаров, поставку которых проще всего приостановить в Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, - прежде всего китайские товары: их транзит в Европу через Россию не прекращается". Похоже, кто-то под видом заботы об интересах России пытается повесить на уши русским такую же "лапшу", которой многие быв. "партнеры" РФ сами же и подавились. И,затаившись, ждут, что Россия перекроет транзит для китайских товаров... Но в России, слава богу, гораздо меньше, чем у всех ее бывших "европейских" соседей, "чудаков" на букву М. Хотя - что правда, то правда - таковые еще не перевелись...
Ответить
12 час.
Tania Еременко
Пора финикам одуматься. Халявы больше не будет.
Ответить
9 час.
Николай Арзамасцев
Если когда-нибудь торговля с финнами и восстановится, не видать им больше халявных цен на топливо, электричество, электроэнергию, древесину... А приебалтов можно больше не упоминать, про этих шавок пора забыть от слова ВООБЩЕ.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии