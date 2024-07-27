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ИА Регнум

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Суд: подорвавший железную дорогу в Рязанской области мог бы скрыться за границей

Москва, 27 июля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Подорвавший железную дорогу в Рязанской области по заданию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 15 тысяч долларов Руслан Сидики мог бы скрыться у родственников за границей, если бы продолжал оставаться на свободе.

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