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Приблизит победу и станет заступником: как мощи Дмитрия Донского помогут бойцам на СВО

Приблизит победу и станет заступником: как мощи Дмитрия Донского помогут бойцам на СВО

МОСКВА, 6 сентября, ФедералПресс. Частицы мощей святого князя Дмитрия Донского в специальном ковчеге 6 сентября были привезены в Главный Храм Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот», где состоялся торжественный молебен.

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