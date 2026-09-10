Ирина Яровая заявила о приоритете трудовых прав граждан России

Целью «Единой России» стало исключение нелегальной миграции в России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе дебатов на телеканале ТВЦ.
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