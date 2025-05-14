Боролся до конца: названа причина смерти «самого бедного президента»

Известный своими прогрессивными социальными реформами Хосе Мухика, скромный экс-президент Уругвая и лидер левых сил, преобразивший южноамериканскую страну, скончался в возрасте 89 лет“С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего товарища Пепе Мухики”, - заявил президент Уругвая Яманду Орси .
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