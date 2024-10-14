Осака (WTA). Кенин играет с Ито, Таусон вышла во 2-й круг

Сетка здесь. Kinoshita Group Japan Open Осака, Япония 14 октября – 20 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 080 долларов Открытые корты, хард Первый круг Ана Богдан (Румыния) Вероника Кудерметова (Россия) Дата проведения 15 октября, 03.
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