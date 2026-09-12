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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аймурзин о СКА: «Ларионов хочет играть, как Испания в футболе. Он постоянно приводит сравнения, чтобы объяснить свою философию. Но многое лучше не выносить»

Форвард СКА Данил Аймурзин сказал, что Игорь Ларионов считает образцом для команды сборную Испании по футболу.

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