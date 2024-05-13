Посольство Сербии в Киеве возобновит работу впервые с 2022 года

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой выразил поддержку Киеву в его конфликте с Москвой и отметил отказ Белграда от введения санкций в отношении России.
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